Anguissa a L’Equipe: “Quando nasci povero la voglia di arrivare in alto è tanta. Voglio fare una grande Coppa d’Africa”

André Franck Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista per L’Equipe.

“Quando si nasce poveri, la voglia di arrivare in alto è tanta. Vuoi cambiare la tua vita, dare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo. Arrivare in Europa è stata una fortuna, l’altra quella di conoscere mia moglie. Non mi sono mai arreso, anche quando le cose sembravano non andare nel verso giusto, penso oggi di poter fare ancora di più e migliorare. Voglio fare una grande Coppa d’Africa e trascinare il Camerun alla finale”.