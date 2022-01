Nelle ultime settimane è stato accostato al Napoli il terzino sinistro dell’Everton Lucas Digne, che è già stato allenato da Spalletti alla Roma.

Il francese è in uscita dall’Everton, come ammesso dallo stesso allenatore ex Napoli Rafa Benitez in conferenza stampa:

“È vero, Digne vuole andare via. Ora insieme al club cercherà la migliore soluzione”.

Sul calciatore ci sono anche Inter e Chelsea, più avanti rispetto agli azzurri.