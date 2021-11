Valentini lancia la Nazionale: “Può vincere anche i Mondiali”

L’ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini, ha detto la sua a Kiss Kiss Napoli in vista dell’imminente impegno della Nazionale Italiana contro la Svizzera:

“Le assenze sono un problema sicuramente perché abbiamo perso elementi importantissimi come Chiellini, ma Mancini sta facendo un ottimo lavoro e l’ambiente deve stare tranquillo. Non siamo disperati e il sostegno della tifoseria all’Olimpico spingerà i ragazzi in campo, durante i Mondiali del 1990 fu davvero un’arma in più. Sono fiducioso per venerdì e penso che possiamo anche aspirare alla vittoria della competizione, insieme a poche squadre”.