UFFICIALE – Spartak Mosca-Napoli, capienza al 30%. Accesso ai soli vaccinati

Spartak Mosca-Napoli è il match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League. La gara è in programma per giovedì 24 novembre a Mosca. Partita decisiva per gli azzurri che puntano a qualificarsi primi nel girone, per saltare la fase dei sedicesimi e accadere direttamente agli ottavi.

In Russia la situazione sanitaria è abbastanza critica e si pensava che la partita potesse essere giocata a porte chiuse. Sembra invece che lo stadio potrà essere occupato al 30%. L’accesso sarà consentito ai soli vaccinati oppure a coloro che si sottoporranno al tampone molecolare. Questo quanto fatto sapere dalle autorità russe competenti.