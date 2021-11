Tuttosport – Distacco tra Insigne e ADL: tre club si fanno avanti

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli e sulla questione in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’intesa tra il capitano partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis non sia stata trovata. L’accordo per l’eventuale permanenza del giocatore in maglia azzurra sembra essere distante.

Nel frattempo, alcune squadre si propongono all’attaccante napoletano. Si tratta di Inter, Everton e PSG. Tra queste, il club di Premier League è già pronto all’ipotetico contratto: 6 mln netti a stagione, 7 alla firma e diritti d’immagine.

Sembra, dunque, sempre più lontano da Napoli il futuro di Insigne.