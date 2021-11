Francesco Totti, bandiera della Roma, è stato intervistato dalle lene in merito ad alcune recenti dichiarazioni di Antonio Cassano, che pensa che presto l’ex numero 10 giallorosso verrà dimenticato dai tifosi. Ma non solo, l’ex capitano della squadra della capitale ha parlato anche del presente della Roma, esprimendo la sua piena fiducia in José Mourinho. Le sue parole a riguardo:

“Mourinho è forte, è il numero uno. La Roma arriverà tra le prime 4”.