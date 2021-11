Sottosegretario Costa: “Le norme anti-covid devono essere rispettate anche allo stadio”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky TG24 appellandosi allo spirito civico dei tifosi. Infatti ha ribadito che anche allo stadio bisogna adottare dei comportamenti corretti affinché si possa evitare un nuovo aumento dei contagi.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Viviamo da tempo questa situazione sanitaria e non possiamo proprio ora abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere. Rivolgo un appello a tutti i tifosi e non affinché vengano rispettare le regole anche allo stadio.

La capienza è stata aumentata perché i sacrifici svolti sino ad ora ce lo hanno permesso, però questo non significa non rispettare le regole. Questa è la stagione è più favorevole per la diffusione del virus, quindi è necessario che tutti rispettino le norme di sicurezza“.