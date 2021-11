Sky: “Da oggi nuove funzionalità sull’app Sky Go e novità sui dispositivi da poter associare”

Si è accesa una nuova bagarre per quanto riguarda i diritti tv. Stavolta non si parla di assegnazione, ma della modalità con la quale gli utenti potranno disporre del proprio abbonamento. Mentre DAZN sta cercando di porre fine alla visione delle partite di più persone con un abbonamento condiviso, SKY risponde ampliando le funzioni dell’app Sky Go, come si legge nel comunicato ufficiale: “Da oggi, con l’app Sky Go, tutte le funzioni di Sky Go Plus diventano incluse nell’abbonamento. Tutti gli abbonati Sky potranno usare la funzione Download & Play, oltre al Restart, Pausa e Replay, per far ripartire un programma live dall’inizio, metterlo in pausa o rivedere una scena o un’azione di gioco tutte le volte che si vuole. In aggiunta, tutti gli abbonati potranno associare fino a 4 dispositivi, e modificarli in piena libertà direttamente dall’app Sky Go“.