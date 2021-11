Repubblica – Possibile divieto di trasferta a San Siro ai residenti in Campania

La Repubblica analizza la situazione tifo delle prossime partite del Napoli. Dopo la sosta per le Nazionali gli azzurri affronteranno Inter e Lazio. Due scontri decisivi per gli uomini di Spalletti che sono testa a testa con il Milan. La sfida con i nero azzurri si giocherà domenica 21 novembre a San Siro alle ore 18:00. Con molte probabilità i tifosi partenopei residenti in Campania dovranno rinunciare alla trasferta.

“A Milano la squadra sarà seguita soprattutto dai sostenitori del Nord, se verrà confermato il divieto per i residenti in Campania” così scrive il quotidiano la Repubblica.

“Sembra al contrario scontato il sold out per domenica 28, col doppio appuntamento a Fuorigrotta per la partita contro la Lazio e per le celebrazioni per Maradona. Il conto alla rovescia è già cominciato e i preparativi renderanno ancora più eccitante l’attesa. La tempesta (di emozioni) perfetta è dietro l’angolo”. Situazione differente per la partita casalinga contro la squadra di Maurizio Sarri che ritorna a Napoli da avversario biancoceleste.