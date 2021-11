Repubblica – Maradona, i cinque figli invitati alla commemorazione

La città di Napoli e il Napoli renderanno omaggio a Diego Armando Maradona il prossimo 28 novembre. L’amministrazione comunale e la società partenopea hanno inviato gli inviti anche ai cinque figli de El Pibe de Oro. Un gesto distensivo per spegnere le polemiche degli ultimi giorni sulla mancata autorizzazione per la produzione delle maglie per l’omaggio a Diego.

Il quotidiano La Repubblica sostiene però che il gesto distensivo potrebbe non essere accolto. Questo perché ai preparativi della cerimonia di inaugurazione dello stadio ha preso parte l’amico-manager di Diego Stefano Ceci.

L’agente è coinvolto nella battaglia per i diritti di immagine e ha anche regalato alla città la statua in bronzo che verrà inaugurata alla cerimonia. Sembra inoltre che l’agente abbia autorizzato il presidente De Laurentiis per la produzione delle magliette celebrative.