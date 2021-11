Pastore senza giri di parole: “De Laurentiis non pensa ai tifosi”

Il giornalista Rosario Pastore assume una posizone categorica nei confronti della proprietà De Laurentiis, discutendo apertamente della sua gestione societaria con un occhio però al momento della squadra. Così Pastore a Radio Punto Nuovo:

“De Laurentiis parla troppo e non fa il bene del Napoli, non pensa ai tifosi ma solo al minimo piazzamento Champions non soddisfando il lato sportivo ma solo quello economico. Su Insigne vi dico che dovrà accontentarsi, non vedo margini ampi per eventuali trattative. Bisogna pensare al cammino del Napoli che è primo in classifica nonostante gli errori arbitrali, ad esempio Ayroldi domenica è stato mediocre”