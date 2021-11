Paolo Condò: “Sarri e la Juventus non vanno nella stessa direzione”

Nel salotto Sky Paolo Condò ha fatto il punto sul prossimo big match di campionato, cioè quello tra Lazio e Juventus che metterà Maurizio Sarri di fronte alla sua ex squadra. Il giornalista sostiene che il rapporto tra le parti non è stato però idilliaco e commenta così:

“A Sarri sta antipatica la Juventus e lui sta antipatico ai tifosi bianconeri, si tratta di due direzioni diverse visto anche il piano societario. Le strategie non si sono combinate ma alla fine è riuscito a vincere un campionato. Nel prossimo weekend si lotterà per la vittoria da entrambe le parti per battere una parte del recente passato”.