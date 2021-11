Il Napoli e Mykolenko insieme a gennaio? la risposta di Antonelli

Il Napoli segue da qualche tempo il terzino della Dinamo Kiev Vitaliy Mykolenko, il giovane calciatore è un obiettivo azzurro ma in Italia sembra essere anche nel mirino del Genoa. Sulle voci che lo accostano ai partenopei nel mercato di gennaio, è intervenuto l’intermediario Stefano Antonelli commentando a TMW:

“Di solito pensiamo al mercato di gennaio come una sessione povera ma spesso si fa anche qualche affare, secondo me il Napoli non stravolgerà ma credo andrà a recuperare un’alternativa a Mario Rui sulla sinistra”