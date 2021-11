La Nazionale Italiana va in reparto: azzurri al Bambin Gesù

La Nazionale Italiana di calcio si è ritrovata per preparare la sfida alla Svizzera, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma questo venerdì. Prima di tutto però c’è stata una sosta speciale all’ospedale Bambin Gesù di Roma per far visita ai piccoli ricoverati in struttura. Inoltre lo stesso ospedale riceverà parte dell’incasso di Italia-Svizzera per realizzare il progetto Centro Cure Palliative Pediatriche.