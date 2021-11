Il Roma – Canè: “Spalletti ottimo allenatore, Insigne non resterà…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta un’intervista rilasciata da Faustinho Canè.

L’ex allenatore di calcio si è soffermato sul Napoli e sul lavoro che l’allenatore, Luciano Spalletti, sta svolgendo con i giocatori partenopei.

Queste le parole di Canè: “Il tecnico toscano sta sta facendo un lavoro incredibile. Inoltre, ha capito che presidente ha alle spalle. Ha trovato un gruppo di calciatori che la scorsa stagione sembrava fallito mentre quest’ anno, con l’ acquisto di Anguissa, la squadra ha trovato la sua dimensione ideale. Il Napoli va in campo e detta legge, ognuno conosce i propri compiti alla perfezione sul rettangolo verde”.

Poi, alcune dichiarazioni su Insigne: “Lo conosco da quando aveva 14 anni, la questione rinnovo lo influenza. Lorenzo non è quello che abbiamo visto contro il Verona domenica. Spalletti deve capire se puntarci veramente o meno. Sostituendolo spesso, il mister, sta facendo il gioco del presidente De Laurentiis. Insigne è un patrimonio del Napoli e va tutelato, non dimentichiamo che è anche il numero 10 della Nazionale italiana, non so più cosa deve fare per essere rispettato come merita. A gennaio bisogna risolvere la questione rinnovo, non credo che il capitano resterà a Napoli. De Laurentiis non può speculare su Lorenzo facendogli offerte al ribasso. Bisogna capire che ambizioni ha Insigne e cosa vuole fare del suo futuro”.