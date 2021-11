Il Napoli mette nel mirino un difensore gialloblu:i dettagli

Il Napoli pensa soprattutto al futuro per garantire un piazzamento costante nelle parti alte della classifica, gli azzurri cercano calciatori da abbinare al grande valore tecnico già presente in rosa e un rinforzo potrebbe arrivare dalla serie cadetta. Stando a quanto appreso da calciomercato.com, Federico Gatti sarebbe entrato di diritto nella lista del d.s. Giuntoli. Il calciatore veste la maglia del Frosinone e ci sarebbero delle valutazioni in corso sul suo profilo, anche se i gialloblu non vorrebbero cederlo a gennaio. Sullo sfondo però c’è la concorrenza di Atalanta e Juventus, sfida che si preannuncia intensa visto il costo del cartellino, relativamente irrisorio, di circa 5-6 milioni di euro.