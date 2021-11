Il Mattino – L’arma a disposizione di Spalletti per far crescere l’attacco

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulla figura del suo allenatore, Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il tecnico partenopeo abbia una risorsa importante affinché cresca il rendimento offensivo della squadra.

Si tratta di Dries Mertens. L’attaccante belga, tornato in condizione, offre a Spalletti diverse soluzioni in attacco, grazie a due sue caratteristiche: giocare nello stretto e lanciarsi negli uno vs uno contro i difensori avversari.

Il giocatore partenopeo, dunque, potrà dare un contributo significativo al gruppo, soprattutto in vista delle assenza che ci saranno per la Coppa D’Africa.