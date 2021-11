Giovani gol in giro per l’Europa: Sebastiano Esposito si racconta

Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, Sebastiano Esposito, racconta la sua esperienza da professionista con uno sguardo al recente passato. Attraverso il portale Cronache di Spogliatoio, il baby talento ora al Basilea si racconta così:

“Vengo da Castellamare di Stabia ma da anni la mia famiglia vive a Brescia e io mi sono trovato da un giorno all’altro a Milano, è stata una scelta molto coraggiosa e c’era ovviamente un pò di paura. Ho ricevuto diverse richieste anche dalla Serie A in estate ma ho scelto la Svizzera grazie anche alle numerose telefonate ricevute, come quella dell’allenatore in prima persona. Mi sento desiderato e ho la fiducia del club, da vedere se l’Inter deciderà di riscattarmi, potrei diventare l’acquisto più oneroso della storia del Basilea. Anche il campionato mi piace ma sono costantemente monitorato, pensate che hanno trovato anche l’hotel dove alloggiavo mentre guardavo la finale degli Europei qui in Svizzera, tutto grazie ad Instagram”.