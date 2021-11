Chi è Martin Svidersky, nuovo obiettivo del Napoli

Un nuovo talento slovacco potrebbe sbarcare presto in Serie A! Si tratta si Martin Svidersky, stellina del Manchester United U23 seguita da Atalanta e Napoli. Il classe 2002 è sbarcato in Inghilterra tre anni fa dal Tartan Presov e ha scalato velocemente le gerarchie nell’ Academy dei Red Devils.

Si tratta di un jolly difensivo, può fare sia il difensore centrale che il mediano. Alto 185 centimetri, è dotato di un ottimo senso della posizione e di visione di gioco oltre ad una spiccata personalità. E’ infatti il capitano della nazionale slovacca U20 ed è nel giro degli U 21.

Il gioiellino, inoltre, è in scadenza di contratto e diverse squadre hanno chiesto già informazioni. Oltre alle italiane ci sono anche Ajax e West Ham, da sempre attente ai giovani anche se l’Atalanta sembra essere più avanti. Come nel caso di Kovalenko, la squadra di Percassi sarebbe disposta a pagare un piccolo indennizzo per avere il ragazzino nel proprio roaster già da Gennaio.