CdS – Emergenza Coppa D’Africa: il rimedio di Spalletti alle assenze

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla questione in merito alle partenze previste per la Coppa D’Africa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, abbia già in mente un piano per compensare le mancanze che ci saranno in rosa a gennaio.

Il tecnico toscano farà affidamento su quattro giocatori: Manolas, Demme, Mertens e Petagna. Questi i profili che lavoreranno affinché il Napoli non senta il peso di alcuni big quali Koulibaly, Anguissa e Osimhen.