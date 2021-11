CdS – Di Marzio: “Insigne deve restare, ci vuole l’accordo…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta un’intervista rilasciata da Gianni Di Marzio.

L’ex allenatore di calcio si è soffermato sul Napoli e ha dichiarato quanto sia importante per la squadra la permanenza del capitano, Lorenzo Insigne.

Queste le parole di Di Marzio: “Non capisco il braccio di ferro: è doveroso per tutti venirsi incontro e chiudere il rinnovo:

la squadra lotta per lo scudetto con Inter e Milan, perché rovinare tutto?”.

In seguito, parentesi su Osimhen: “Lo vidi vincere da capocannoniere il Mondiale Under 17 in Cile, ma era minorenne e il suo club di Lagos non lo lasciò partire. Se grazie a Spalletti e al suo staff continuerà a migliorare tecnicamente e nei movimenti, non esisteranno cifre per lui”.

Infine, su Anguissa: “L’acquisto a zero è un capolavoro di Giuntoli e Micheli“.