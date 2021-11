Caos Dazn, presto gli abbonati saranno avvisati ufficialmente

Dazn fa un passo indietro e cambia le sue condizioni contrattuali. La piattaforma streaming, infatti non permetterà più a due utenti di vedere contemporaneamente lo stesso, o un diverso, contenuto. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore ricevendo riscontri negativi.

Lo stop dovrebbe partire da metà dicembre e presto gli abbonati riceveranno un’email in cui sarà spiegato tutto. Inoltre coloro che sono in possesso di un contratto con la società avranno a disposizione 30 giorni per la recessione. Il Sole 24 ore ha provato a contattare i rappresentati della piattaforma, ma non hanno rilasciato alcun commento. L’intento della società è quello di combattere la pirateria, ci riuscirano?