Acquafresca: “Vincerà lo scudetto chi farà meno errori. Il Napoli è fortissimo!”

Robert Acquafresca, l’ex attaccante del Cagliari è stato intervistato da Tuttomercatoweb.it. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua ex squadra, ha poi rivelato che per la corsa scudetto punta tutto sui partenopei. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Scudetto? Il Napoli è la favorita su tutte, poi ci sono Milan e Inter. A vincerà sarà la squadra che farà meno errori. Non posso escludere nemmeno la Juventus fino a quando c’è la matematica”

“Cagliari? Non abbiamo iniziato al top, ma c’è tempo per recuperare. Basta poco per cambiare tutto”.

L’Italia si è riunita a Coverciano quali sono le sue aspettative? “Mancini è un grande allenatore. Ha fatto un lavoro straordinario. Quella con la Svizzera è una partita decisiva. L’Italia non fallirà”.