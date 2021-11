Svizzera, continua la decimazione: Yakin pesca dalla Bundesliga

Il CT della Svizzera Murat Yakin deve fare a meno di ben 7 defezioni in questa sosta. Embolo, Elvedi, Fassnacht, Kobel, Xhaka, Seferovic e Zuber sono gli assenti per le sfide contro Italia e Bulgaria. Secondo rumors, però, la lista potrebbe aumentare: Mario Gavranovic, uno dei due attaccanti convocati, ha riportato un problema alla caviglia e le sue condizioni sono da valutare.

L’allenatore ex Basilea si è però tutelato con la convocazione di Cedric Itten, attaccante dei Glasgow Rangers in prestito al Greuther Furth e in gol nell’ultima giornata di Bundesliga.