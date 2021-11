Al termine della sosta delle nazionali, Inter e Napoli si sfideranno domenica 21 alle ore 18 allo Stadio San Siro. Intanto, sul sito ufficiale del club, è già partita la campagna vendita dei tagliandi che sarà, però, vietata ai residenti in Campania. Chi accederà allo stadio, dovrà presentarsi in largo anticipo ed esibire il Green Pass. Come noto, il biglietto non potrà essere ceduto a terzi. In allegato i prezzi dei tagliandi.

