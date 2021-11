Gateano Fedele: “Inter? Gli scontri diretti vanno vinti per evitare problematiche psicologiche”

Gaetano Fedele, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare di alcuni argomenti che riguardano il Napoli: “Napoli-Verona? Vincere tutte le partite non è possibile, non bisogna pensarlo. Dalla partita di domenica sicuramente ci aspettavamo una vittoria contro il Verona, anche per essere tranquilli nella partita a San Siro contro l’Inter. Ho notato anche che molte squadre preparano la partita contro il Napoli giocando in un certo modo. Osimhen? Bisogna trovare soluzioni quando va in difficoltà. Quella contro il Verona se fosse stata vinta poteva essere considerato l’anno buono, ora sorge un po’ di paura e dei dubbi. Inter? Gli scontri diretti vanno vinti anche per non creare discontenti a livello psicologico, bisogna stare tranquilli. Koulibaly? È intoccabile anche se a volte anche lui commette degli errori. I gol vengono presi o su errori o per grande merito dell’avversario. Juan Jesus? Di sicuro l’ha giocata bene ma la coppia di titolari è un’altra”.