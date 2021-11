De Giovanni: ” L’incompetenza di Ayroldi ha impedito al Napoli di giocare”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore del libro “Juve-Napoli 1-3, la presa di Torino”, ripercorre il suo ricordo venticinque anni dopo a ‘Club Napoli All News’ in onda su Teleclub Italia.

“Fa impressione pensare che siano passati 25 anni da quel 9 novembre 1986. Ho un ricordo tenero, ma allo stesso tempo forte di essere stato presente nella storia del calciatore più importante del calcio, Diego Armando Maradona, che ha vinto il primo degli scudetti assegnati sotto Roma. Quel giorno Napoli si guadagnò la nobiltà.”

Inoltre, ha comparato il calcio di quei tempi con quello moderno, specie per quanto concerne l’arbitraggio:

“Il calcio degli anni ’80 era caratterizzato dall’intimidazione costante nei confronti dei giocatori più tecnici che è poi diventata una costante attraverso un pressing molto falloso. Se l’arbitro accetta tutto questo, ne va dello spettacolo. Ayroldi, arbitro scarso – ha ci è cascato in pieno e ha impedito al Napoli di giocare“.

A concludere:

“Gli azzurri sono ancora in testa con il Milan, una corazzata non infallibile, Sarei contento se il Napoli rimanesse in testa a Natale in modo da affrontare serenamente il periodo della Coppa d’Africa.”