Caiazza: “Il Napoli può essere la sorpresa di questo campionato però bisogna ricordarsi l’obiettivo Champions”

Salvatore Caiazza, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Martedì’, per parlare del campionato di quest’anno e in particolare del Napoli: “Napoli? Può essere la sorpresa di questo campionato, a inizio stagione erano le due milanesi le maggiori indiziate al titolo. Ora gli azzurri sono alla vetta, grazie alle 12 prestazioni e risultati che non erano programmati. La società azzurra ha ancora come obiettivo quello di centrare la Champions, e deve conquistarla. Anche con Sarri il Napoli si è laureato due volte campione d’inverno. Bisogna pensare a fare i punti per rientrare in Champions”.