Braglia: “Scudetto? Il Milan ha qualcosa che le altre squadre non hanno”

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto, soffermandosi in particolare sul Milan, capolista insieme al Napoli.

“Scudetto? Il Milan ha unità di intenti, ha un gruppo che fa di tutto per arrivare al proprio obiettivo, ovvero il tricolore. Questo fa la differenza. Nel derby mi ha impressionato per come è venuto fuori, è una squadra completa. La fame del Milan è espressa sui salvataggi che il Milan ha fatto. In un’altra squadra non trovi giocatori che si oppongono per impedire un gol”.