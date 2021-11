Se a Napoli non ha avuto una bellissima esperienza, Carlo Ancelotti non può dire lo stesso per la sua doppia avventura a Madrid. Con la vittoria ottenuta contro il Rayo Vallecano, il tecnico italiano ha raggiunto il traguardo storico della centesima vittoria in 135 partite alla guida del club spagnolo. Come riporta Marca, solo Jose Mourinho ha avuto bisogno di meno incontri, 133.