L’esperto di mercato Nicolò Schira ha pubblicato, su Twitter, un aggiornamento riguardo il futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

In particolare, il giornalista si sofferma sulle voci che vedono il numero 24 in MLS. “Al netto della presenza del suo agente (Pisacane) negli Stati Uniti – scrive Schira – il futuro di Lorenzo Insigne non sarà Oltre Oceano“. Il capitano vuole quindi restare in Europa, e aspetta il Napoli: “Ultima offerta di ADL: €4,6M annui + bonus fino al 2026″.