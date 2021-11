Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della partita tra gli azzurri e il Verona.

“Napoli? I numeri dicono che ha giocato una discreta partita, il risultato pieno dipende da tante cose. Da delle piccolezze come sul gol del Verona, quando Mario Rui fa un errore e deve accompagnare Bara, non attaccarlo in quel modo”.