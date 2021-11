Napoli, la maglia celebrativa non conquista Maradona Jr

Il Napoli è sceso in campo nel match di ieri sera indossando una speciale divisa commemorativa, con il volto di Diego Armando Maradona impresso. La stessa verrà indossata per tutte le sfide del mese di novembre, ma Diego Maradona Jr non sembra troppo contento della scelta societaria. Il figlio del campione argentino si è espresso con amarezza all’Adnkronos:

“Il club non ha chiesto il consenso per la maglia, noi siamo i legittimi eredi e meritavamo un minimo di considerazione prima della diffusione del kit. Non abbiamo dato il consenso nonostante la firma di Ceci, queste priorità spettano a noi eredi, agiremo per vie legali”