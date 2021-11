La Stampa: “Milan e Napoli non sono prime per caso”

Il giornalista Gigi Garzanini, tramite il quotidiano La Stampa, scrive a proposito di Milan e Napoli, le due capoliste della Serie A.

“La coppia di testa frena, ma tiene a distanza gli inseguitori, partendo dall’Inter cui proprio il Milan tiene testa andando vicino a vincere un derby di enorme intensità. Il Napoli nel frattempo era stato fermato anche dai pali: ma prima ancora da un signor Verona. Un po’ stanco il Napoli, in alcuni dei suoi interpreti di maggior peso: a lungo in sofferenza il Milan in alcuni momenti della partita. Ma ad un terzo del cammino il campionato non può mentire. E se Milan e Napoli, in ordine alfabetico, sono lassù di sicuro non è per caso”.