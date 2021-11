Il derby Salvini-Ghali non finisce in pareggio: la situazione

Il derby di Milano si è giocato come sempre dentro e fuori dal campo e sulle tribune del Meazza qualcosa sembra essere andato storto. Spicca infatti lo scontro tra Matteo Salvini e il famoso cantante Ghali, non sembra chiaro il movente della discussione ma il collega Jake La Furia ha difeso prontamente il cantante ai microfoni di 105 Kaos:

“Salvini? io avrei fatto la stessa cosa, lo avrei insultato e per questo mi dispiace non essere stato presente. Salvini dice di tutto contro ogni cittadino senza preoccuparsi delle conseguenze, ognuno riceve quel che dà. Personalmente sono contro il suo pensiero e ci sta la reazione di qualche categoria discriminata come accaduto ieri”.