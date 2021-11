La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio alle condizioni di Dzeko, Barella e Darmian in vista del big match tra Inter e Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, Barella e Bastoni si sono sottoposti a degli esami che non hanno dato traccia di lesioni. Anche Dzeko sta già recuperando e di conseguenza e quasi certa la presenza di tutti e tre per la partita con gli azzurri