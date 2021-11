GdS – Mediocre prestazione di Ayroldi! Scelte dubbie che innervosiscono Napoli-Verona

Continua il brutto periodo per gli arbitri italiani! Anche in occasione di Napoli-Verona la direzione di gara non è stata all’altezza della posta in gioca messa in palio dal match del Maradona. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti è solo mediocre la prestazione di Ayroldi!

L’arbitro di Molfetta non riesce a tenere lo stesso metro di giudizio per tutti i 90 minuti. Soprattutto nella seconda frazione di gioco contribuisce ad innervosire ulteriormente una partita già tesa.

Qualche dubbio sul contatto in aria Gunter-Osimhen ed una prima ammonizione a Kalinic, poi costata l’espulsione, che è apparsa piuttosto severa.