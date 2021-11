Delio Rossi: “Merito e onore a Juan Jesus, sta dimostrando di avere qualità”

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prestazione di Juan Jesus nella partita di ieri. Le sue parole:

“Juan Jesus è un calciatore esperto. Ha avuto alcuni anni non brillanti, ma al Napoli c’è un allenatore che lo conosce. Sta dimostrando di avere delle qualità. Il fatto che il Napoli gli abbia dato fiducia e che l’allenatore lo conosca ha portato Juan Jesus a farsi un esame di coscienza e a cambiare qualcosa per quest’ultima chiamata di un certo livello. Per questo gli do merito e onore”.