Dal Pino: “Non è possibile vedere i cinema al 100% della capienza e gli stadi al 75%”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista a GR Parlamento in cui ha protestato contro la decisione del Governo di non aumentare fino al 100% la capienza negli stadi. Le sue parole:

“Non è possibile vedere che i cinema, al chiuso, siano al 100% della capienza e gli stadi al 75%. Il derby tra Milan e Inter di ieri è stato un grande spot, peccato non ci sia stato il 100% di pubblico. È un peccato anche che l’Italia, in una sfida decisiva come quella con la Svizzera, non potrà avere il pieno supporto dell’Olimpico. Abbiamo meno contagi e siamo più avanti nella vaccinazione di Inghilterra e Spagna, paesi che hanno aperto al 100% da mesi”.