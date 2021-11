Corbo: “De Laurentiis e Insigne riprendano la questione del rinnovo per l’ultima volta”

Antonio Corbo, giornalista, attraverso il suo editoriale per La Repubblica, ha parlato della questione del rinnovo di Lorenzo Insigne.

“Sarebbe opportuno che De Laurentiis e Insigne riprendessero questa partita, ma per l’ultima volta. La società può ribadire che ci sono le basi per rinnovare il contratto che scade nella prossima primavera. Ripeta in via ufficiale la propria offerta. Pare che sia un quadriennale da 3,5 milioni più bonus, quindi più di 30 milioni lordi. Lo staff di Insigne faccia la stessa cosa. Qual è la domanda? È vero che non concede i diritti di immagine? Conferma di aver chiesto una quota extra per far ricomprare al Napoli il cartellino? Chiede 5,6 milioni l’anno?”