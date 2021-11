Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha voluto esprimere, nel quotidiano, un commento su Victor Osimhen: “Il nigeriano non marca il tabellino da quattro gare. Non è più una novità ma rimane importantissimo per la squadra di Spalletti. Infatti stanno diminuendo anche i numeri di reti nelle ultime partite”