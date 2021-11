Cauet: “Milan e Napoli in vantaggio per il titolo, ma per l’Inter c’è speranza”

Benoit Cauet, ex calciatore dell’Inter, ha parlato in esclusiva per TMW, facendo il punto sul campionato e sulla lotta Scudetto. Le sue parole:

“Ieri l’Inter ha avuto più possibilità e avrebbe potuto portare a casa la vittoria. Per lo Scudetto chi è in testa al momento è avvantaggiato. I nerazzurri sono terzi, il Milan e il Napoli sono lassù, ma manca ancora tanto. La speranza è viva, l’Inter ha le armi per avvicinarsi. Servono continuità e sicurezza nei propri mezzi, il Milan è stato più cinico finora”.