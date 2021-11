Bargiggia: “ADL ha provato a mettere Insigne contro la piazza”

Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio per parlare della giornata di Serie A appena conclusa. Le sue parole:

“Il pareggio di ieri è un punto guadagnato e non due persi per il Napoli: in ventuno giorni gli azzurri hanno giocato sette partite, mentre il Verona cinque. Spalletti ha messo in campo Anguissa, Fabian, Osimhen ed Insigne che non si sono praticamente mai allenati in settimana. Non è un caso che i due pareggi stagionali siano arrivati dopo due gare di Europa League, anche la Roma aveva giocato in El ma con molto turnover”.

SU INSIGNE – “Con le sue ultime dichiarazioni, ADL ha scaricato la responsabilità del rinnovo su Insigne. So che il presidente sarebbe disposto ad offrirgli un quinquennale a 3, massimo 3,5 milioni di euro a stagione. Le dichiarazioni di Aurelio possono essere un tentativo di mettere il capitano contro la piazza, per far digerire più facilmente una eventuale partenza. Insigne comunque è il 10 della Nazionale e può andare ovunque a prendere un triennale da 5 o 6 milioni di euro, per poi chiudere la carriera altrove. Pisacane ha ricevuto una proposta dell’Inter ed un sondaggio del Paris Saint Germain. Ad ogni modo il presidente deve far quadrare i conti e il calciatore può ambire a qualcosa in più, entrambe le parti hanno le loro ragioni. Al momento però non sono entrati in gioco i sentimenti che potrebbero accelerare l’accordo”.