Bagni: “Pensavo il Napoli potesse avere punti sul Milan. Zielinski? Troppe volte ha questi momenti”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a Radio Marte della partita contro il Verona e del campionato.

“Ieri il Napoli ha perso una grande occasione, il Milan aveva Roma e Inter, noi Salernitana e Verona. La squadra di Tudor gioca con calciatori tecnici, non si difende solo bene, loro procurano grossi problemi. Zielinski? Troppe volte ha questi momenti, mi dispiace per lui. Gli manca un po’ la cattiveria di essere pericoloso. Anche Messi quando non c’è la prestazione caratterialmente non riesce a influire. Perciò Maradona in questo era unico: massacrava gli altri anche quando era allo 0%. Lozano? E’ fuori condizione, fa tanta fatica a saltare l’uomo. Ounas? Lo preferisco da esterno o anche dietro la punta, con la vivacità che ha lui”.