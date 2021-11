Enrico Albertosi, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del derby tra Milan e Inter e della lotta scudetto, che vede coinvolto anche il Napoli.

“Derby? Partita bellissima e molto aperta. Meglio l’Inter fino al 70esimo ma anche il Milan ha avuto le sue occasioni. Lotta scudetto? Per me è tra Milan, Inter e Napoli. La Juve non può tornare in gioco. Come percentuali, dico 35% Milan, 35% Napoli e 30% Inter. Verso fine gennaio il quadro sarà più chiaro”.”.