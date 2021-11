Una lezione per il futuro

La prima senza Koulibaly porta gli azzurri a fermare la striscia di clean sheet di questa stagione. Un campanello di allarme in vista di Gennaio. Servirà intervenire sul mercato per dare a Spalletti un ricambio in più nel pacchetto arretrato, un giocatore che possa essere utile anche per far rifiatare i terzini azzurri.

Il Napoli contro il Verona è apparso stanco e con le idee poco chiare. Si poteva fare di più? Forse. Certo è che il Napoli è arrivato a questa gara con tante incognite visto che tre dei suoi giocatori chiave come Osimehn, Insigne e Fabian sono stati in dubbio fino a ieri. Spalletti è apparso per la prima volta poco lucido nella gestione dei cambi che sono stati invece il punto di forza fino ad oggi.

Gli ingressi di Elmas e Lozano non hanno dato a Spalletti quel cambio di passo nella gara che si attendeva. Elmas è riuscito a fare peggio di Zielinski e Lozano ha dimostrato che Politano merita al momento la maglia da titolare. Strana la lettura della gara con qualche cambio tardivo. Ounas, Mertens e Petagna meritavano forse più dei pochissimi minuti concessi dopo l’ottima prestazione di Varsavia. Nei pochi minuti hanno costruito ben tre palle gol e preso anche un palo con il belga su punizione. Fossero entrati prima forse avrebbero potuto dare davvero quella svolta attesa da Spalletti.

Il Napoli è caduto nella trappola degli scaligeri facendosi asfissiare dei ritmi alti di inizio gara e non essendo in grado di tenere il controllo del gioco al momento opportuno per sfruttare poi l’evidente calo degli avversari che nel finale sono anche rimasti in nove.

Questo pareggio in altre occasioni poteva trasformarsi in una sconfitta. Questo pareggio va visto come base su cui costruire il futuro di una squadra che deve imparare ad essere più lucida e a gestire i ritmi di gara per evitare di farsi imbrigliare come oggi da squadre organizzate ma non con la stessa qualità degli azzurri. La strada per il primato passa anche da giornata come queste, l’importante è farne tesoro per il futuro specie a Gennaio quando mancheranno alcuni uomini importanti.