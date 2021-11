Luciano Spalletti ha lanciato un diktat allo spogliatoio azzurro in vista di Napoli-Verona, come rivela Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport. Il tecnico toscano, infatti, ha vietato ai suoi calciatori di guardarsi alle spalle, perchè bisogna concentrarsi solo su sè stessi quando si è in testa dalla prima giornata, anche perchè, tranne Zanoli e Ghoulam, sono tutti oltre i 100 minuti giocati e solo in 5 sopra i 1000.