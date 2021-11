Serie A, Venezia-Roma alle 12:30: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Venezia-Roma, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercano punti importanti in ottica salvezza, mentre gli ospiti di Josè Mourinho vogliono una vittoria per riscattarsi dal pareggio contro il Bodo/Glimt in Conference League e per restare al quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione in Champions League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

VENEZIA (4-3-3) – Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine.

ROMA (3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov.