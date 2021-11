Nonostante una brutta partenza da parte dei blucerchiati, Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, in un’intervista al quotidiano Il Secolo XIX ha spiegato il momento di difficoltà dei suoi:

“Un ritiro serve solo se si ottengono risultati. Società e calciatori in questa settimana hanno manifestato fiducia nei miei confronti e questo mi dà la carica giusta per affrontare questo momento per ottenere risultati in campo”.