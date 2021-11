La situazione legata al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne è ancora in stand-by, appesa ad un filo. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, non c’è stato nessun passo avanti nella trattativa, ma neanche nessun passo indietro e questo potrebbe essere comunque positivo. Il capitano azzurro non ha nessun accordo con altri club perchè la sua prima scelta resta il Napoli, ma non a tutti i costi. La situazione resta in un limbo che lascia tutti con il fiato sospeso.